بالفيديو - 45 دقيقة كانت كافية.. إشبيلية يضرب ليفانتي بخماسية ويصعد ثالثا مؤقتا

45 دقيقة فقط كانت كافية لإشبيلية من أجل هز شباك ليفانتي بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

خماسية منحت الفريق الأندلسي فرصة الارتقاء للمركز الثالث بشكل مؤقت بدلا من ريال مدريد الذي يواجه إسبانيول غدا الأحد.

أول أهداف اللقاء أتى في الدقيقة 48 عن طريق وسام بن يدر إثر اختراق من الناحية اليسرى وتسديدة قوية سكنت الشباك.

أندريه سيلفا أضاف ثاني الأهداف في الدقيقة 60 مستغلا تمريرة عرضية من الجبهة اليمنى، قبل أن يحرز فرانكو فاسكيز الهدف الثالث مع الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 80 نجح بابلو سارابيا في زيادة الغلة وسجل الرباعية من ركلة جزاء ثم اختتم كوينسي بروميس المهرجان التهديفي مع الدقيقة 90.

خماسية منحت إشبيلية النقطة 36 بالتساوي مع ريال مدريد الذي تراجع رباعا بشكل مؤقت لفارق الأهداف أما ليفانتي فتوقف رصيده عند 26 نقطة بالمركز العاشر.

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