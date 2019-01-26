سولاري: إسبانيول؟ جميع فرق الليجا خطيرة.. وبنزيمة يجعل زملاءه أفضل

يرى سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد أن فريقه يحتاج إلى تركيز كبير في مواجهة الغد أمام إسبانيول بالجولة 21 من الدوري الإسباني.

المدرب الأرجنتيني وجه إشادة خاصة إلى لاعبيه البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة، كما رفض الحديث عن وضعية إيسكو مع الفريق.

لاعب الملكي السابق ظهر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الفريق الكتالوني، وتحدث عن العديد من النقاط وكل الآتي على لسانه.

"نحاول أن نجعل جميع اللاعبين مشتركين في اللعب، نعمل بسعادة. الأمر صعب لأن الجميع يريد اللعب، ولكن هذا مستحيل".

"ما يحاول كل مدرب عمله هو مواجهة المباراة القادمة بنية الفوز. أيضا أن يشرك جميع اللاعبين. أقدر عمل اللاعبين، هم الذين يلعبون ويواجهون المصاعب ويبذلون الجهد".

"فينيسيوس جونيور هو كرة القدم، وأخشى عليه نفس الشيء الذي أخشاه لأي لاعب آخر: الإصابات والالتحامات، والحكام متواجدين لحماية اللاعبين وتطبيق القواعد وبذل قصارى جهدهم".

"علينا أن نواصل رعاية فينيسيوس وأن نساعده على التطور و أن يواصل على المستوى التصاعدي".

"كريم بنزيمة لاعب يعطي الكثير من الجهد، يخلق مساحات لزملائه ويجعلهم أفضل عندما يحيط بهم، وهو الآن يلعب بألم".

"عودة جاريث بيل؟ سعداء جدا لأنه عاد، كرة القدم هي دائما التفكير بالمباراة القادمة، وغدا سوف نرى من سيلعب ضد إسبانيول، ثم سنرى من الذي يلعب المباراة التي تليها".

"نحن بحاجة إلى أن نفعل الشيء نفسه الذي فعلناه آخر مبارتين ومن أول ثانية: أقصى قدر من التركيز ووضع الضغط على الخصم بكل قوة وطاقة".

"الفريق مكتمل تقريبا، فقط نفتقد كيلور نافاس وخيسوس فاييخو، أريد أن يعود الجميع لمواجهة مباريات يناير وفبراير. نحن نركز على مباراة الغد".

"إسبانيول يمارس الضغط بشكل جيد فقد أصبحت الفرق كلها تلعب بسرعة كبيرة، جميع فرق الليجا خطيرة، يمكن أن تؤذيك. هذا هو السبب في أنني أصر على التركيز من الدقيقة الأولى ووضع الجهد الكامل للفوز".

"أساس كل مشروع هو قلب اللاعب، ليس فقط الجزء المادي، إنه الجزء العاطفي المهم والمؤثر في سير الفريق".

"إيسكو؟ المعركة الوحيدة الموجودة في الفريق هي المباراة القادمة".

اقرأ أيضا:

مصدر مقرب من شيكابالا لـ في الجول: عرضان لضم اللاعب.. وأزمة قد توقف كل شيء

زيزو لـ في الجول: انضمامي لـ الزمالك تم بكل سهولة.. بيراميدز والأهلي تحدثا معي ولكن

ماذا يضيف زيزو لـ الزمالك؟

جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

يوسف: منصبي لا يسمح بالرد على مؤمن زكريا.. وسنتمهل في القائمة الإفريقية حتى آخر لحظة

اختبر معلوماتك عن الدوري المصري.. إلى أين رحل هؤلاء؟