جاتوزو: إيجوايين كان يعاني بشدة من انتقادات الصحف له

قال جينارو جاتوزو مدرب ميلان إن جونزالو إيجوايين مهاجم فريقه السابق وتشيلسي حاليا كان يعاني بشدة من انتقادات الصحف له. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح جاتوزو قائلا: "الصحف دائما تشير إلى إيجوايين حينما لا تسير الأمور بشكل جيد".

وأضاف "حينما لا تسجل فمن الطبيعي أن يتم انتقادك بشدة وبكل وضوح إيجوايين كان يعاني من الصحافة".

وأهدر إيجوايين ركلة جزاء ضد يوفنتوس في شهر نوفمبر الماضي بالجولة الـ12 من الدوري الإيطالي قبل أن يتم طرده خلال اللقاء في خسارة ميلان بنتيجة 2-0، وفي 6 مباريات بعدها لم يسجل سوى هدفا وحيدا.

وخلال الموسم الجاري شارك إيجوايين مع ميلان في 22 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

وانضم إيجوايين إلى تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من يوفنتوس بعدما قطع إعارته مع ميلان.