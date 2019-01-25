يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد يوم الجمعة في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

طالع التشكيل واللقاء لحظة بلحظة من هنا

إذا انتهى اللقاء بالتعادل، تعاد المباراة في ملعب الفريق الذي خاض اللقاء الأول خارج ميدانه.

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ق82: أنتوني مارسيال يسجل الهدف الثالث ليونايتد.. انتهت

ق64: لورين كوسييلني يغادر الملعب مصابا ويدخل ماتيو جيندوزي بدلا منه. وميسوت أوزيل يشارك بدلا من أليكس إيوبي. أرسنال أجرى 3 تغييرات في المباراة

ق46: فرصة هائلة تضيع على أرسنال بعد تصدي ممتاز من الحارس سيرخيو روميرو لضربة رأس رائعة من آرون رامسي

بداية الشوط الثاني.. ماذا فاعل أرسنال؟

نهاية الشوط الأول الرائع بتقدم مانشستر يونايتد على مضيفه أرسنال بنتيجة 2-1

ق43: بيير إيمريك أوباميانج يسجل الهدف الأول لأرسنال بعدما سدد الكرة من مكان قريب جدا من المرمى

ق33: جيسي لينجارد يسجل الهدف الثاني ليونايتد بتسديدة أرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة روميلو لوكاكو

ق31: أليكسيس سانشيز يسجل الهدف الأول ليونايتد بعدما انفرد بالمرمى وراوغ الحارس تشيك وسدد بإتقان في الشباك

ق21: خروج سوكراتيس باباستاتوبولوس بسبب الإصابة ودخول شكوردان مصطفي بدلا منه

ق11: محاولة ليونايتد والكرة تصل لبول بوجبا الذي يخترق منطقة جزاء أرسنال لكن يباغته الحارس بيتر تشيك ويبعد الكرة

ق5: ضغط مبكر لأرسنال الذي يخوض اللقاء على ملعبه

بداية اللقاء