بالفيديو – الإمارات تجرّد أستراليا من لقب آسيا.. وصدام شرس مع قطر في نصف النهائي

تأهل منتخب الإمارات إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019، بفوزه الصعب على أستراليا حاملة اللقب، في ربع النهائي، على ملعب هزاع بن زايد في إمارة العين.

أستراليا حاملة لقب نسخة 2015، تجرّدت من لقبها، فيما واصلت الإمارات مسيرتها الناجحة بالبطولة المقامة على أراضيها.

عيال زايد يصلون إلى المربع الذهبي لكأس آسيا للمرة الرابعة في تاريخهم، وللمرة الثانية على التوالي بعد احتلال المركز الثالث في النسخة الماضية.

كما ثأرت الإمارات من أستراليا التي أخرجتها من نصف نهائي نسخة 2015 في سيناريو عكسي.

تأهُل الإمارات إلى نصف النهائي يضمن وجود منتخب عربي في المباراة النهائي لكأس آسيا لأول مرة منذ 2007، إذ ستواجه الإمارات نظيرتها قطر في صدام شرس.





































































مناوشات إماراتية مبكرة

الإمارات دخلت المباراة بقوة مستفيدة من سرعة إسماعيل الحمادي على الجهة اليسرى، والذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى، إلا أن الدفاع أبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

رجال المدرب ألبيرتو زاكيروني خاضوا المباراة دون مدافعهم خليفة مبارك الذي تعرّض لكسر في القدم بالمباراة الماضية، ولن تكون هذه الإصابة الأخيرة.

الدقيقة 18 شهدت تعرّض محمد أحمد الظهير الأيمن لإصابة قوية في الركبة، استدعت خروجه محمولا على محفة، واستبداله بـ خليفة الحمادي.

خطورة إسماعيل الحمادي تواصلت من الجبهة اليسرى، عندما سدد بشكل كربوني في الدقيقة 21، إلا أن مات ريان حارس أستراليا تألق هذه المرة في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

أول تهديد أسترالي حقيقي تأخر حتى الدقيقة 40

أبوستولوس جيانو الذي دخل التشكيلة الأساسية لأستراليا لأول مرة في البطولة، أطلق تسديدة يسارية قوية بعد التفافة رائعة، وخالد عيسى الحارس الإمارات تألق في إبعادها.

الإمارات كادت أن تباغت ضيفتها في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما أرسل القائد إسماعيل مطر عرضية، ورأسية علي مبخوت لم تكن دقيقة بالشكل الكافي رغم وصوله خاليا من الرقابة، لتعتلي العارضة، وينتهي الشوط الأول دون أهداف.

في الشوط الثاني سجّل أبوستولوس جيانو لـ أستراليا بالفعل، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي تسلل ماتيو ليكي ممرر الكرة، وتقنية الفيديو أثبتت صحة القرار.

الإمارات التي لم تظهر هجوميا بشكل بارز في الشوط الثاني، احتاجت فقط إلى هفوة أسترالية واحدة

ميلوش ديجينيك مدافع أستراليا وقع في خطأ قاتل بتمريرة خلفية إلى حارس ريان، ولكنها لم تصل إلى وجهتها أبدا، إذ افتكها الهداف مبخوت وراوغ الحارس وسجل في الشباك الخالية هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 69.

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الهدف هو الرابع لـ مبخوت في النسخة الحالية، ليعادل الإيراني سردار أزمون في المركز الثاني لهدافي البطولة خلف القطري المُعز علي صاحب الـ 7 أهداف.

مبخوت –هداف النسخة الماضية- رفع رصيده الإجمالي من الأهداف في كأس آسيا إلى 9 أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة خلف الإيراني علي دائي صاحب الـ 14 هدفا، والكوري لي دونج جوج صاحب الـ 10 أهداف، وبالتساوي مع الياباني ناوهيرو تاكاهارا.

الإمارات صمدت في الدقائق التالية بشكل كبير أمام أستراليا التي واجهت خطر توديع البطولة، والبسالة الدفاعة الإماراتية كادت حتى أن تكلفهم أرواحهم.

فارس جمعة قائد الإمارات بعد خروج مطر، ارتقى في صراع فضائي مع ماتيو ليكي جناح أستراليا، والنتيجة كانت ضمادة على رأس ليكي، وإغماء أوقف القلوب لـ جمعة الذي استفاق بعد أن استغرق علاجه عدة دقائق، وأصر على العودة للعب رغم مطالبات الجهاز الطبي.

4 دقائق وقت بدل ضائع كان ما قرره الحكم، إلا أن المباراة ستسمر للدقيقة 99 خصوصا بعد أن اصطدم جمعة مجددا بحارسه خالد عيسى وخرج بلا عودة هذه المرة.

الإمارات تواجه قطر يوم 29 يناير المقبل على ملعب محمد بن زايد، سعيا للوصول للنهائي الثاني في تاريخها بعد نسخة 1996، وحلمًا باللقب الأول في كأس آسيا.

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