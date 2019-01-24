محدّث مباشر في كأس الرابطة - تشيلسي (2) (1) توتنام.. البلوز للنهائي

الخميس، 24 يناير 2019 - 22:04

كتب : FilGoal

كانتي - تشيلسي - توتنام

يستضيف تشيلسي نظيره توتنام على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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اللجوء لركلات الترجيح

نهاية الشوط الثاني

ق50 فرناندو لورينتي يسجل هدف توتنام الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.38 إيدن هازارد يسجل الهدف الثاني لـ تشيلسي ويعطيه الأسبقية الإجمالية

ق.27 نجولو كانتي يسجل الهدف الأول لـ تشيلسي ويعادل النتيجة الإجمالية

انطلاق المباراة

تشيلسي توتنام كأس الرابطة الإنجليزية

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