برشلونة يحتاج معجزة لم تحدث في كأس ملك إسبانيا منذ 53 عاما

دون الأسطورة ليونيل ميسي، اختبر برشلونة هزيمة صريحة بهدفين دون رد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في مواجهة إشبيلية.

برشلونة الذي ظفر بكأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي بانتصار قوامه 5-0 على إشبيلية، لم يقدر على تكرار السيناريو في ذهاب ربع النهائي للموسم الحالي، ليكون مهددا بفقدان اللقب الذي حصده بآخر 4 سنوات.

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النادي الكتالوني دخل المباراة دون القائد ميسي الذي أراحه المدرب إرنستو فالفيردي، والأرجنتيني سيحتاج إلى تقديم الكثير في الإياب بعد أسبوع حتى يعود بـ برشلونة للمسابقة.

والسؤال يطرح نفسه الآن: متى خسر برشلونة بفارق هدفين أو أكثر في بطولة الكأس، وتمكن من العودة؟

يخبرنا تاريخ المسابقة، أن برشلونة حقق عودة مماثلة في 4 مناسبات تاريخية سابقة، آخرها عام 1984 في مواجهة ليدا، عندما خسر 1-3 ذهابا، وانتصر 6-0 إيابا.

إلا أن ليدا لم يكن ناديا في القسم الأول بهذا الوقت، ولا يمكن مقارنته بـ إشبيلية حاليا بكل تأكيد، ولذا يتوجب علينا العودة أكثر في الزمن للعثور على ريمونتادا حققها برشلونة في كأس الملك على حساب نادٍ من القسم الأول.

1966 هو العام المنشود، عندما خسر برشلونة 0-2 أمام مايوركا في ذهاب دور الـ 16، قبل أن يحقق عودة رائعة في الإياب بانتصار 5-1، أي قبل 53 عاما.

أما العودة الأولى على الإطلاق لـ برشلونة في الكأس بعد هزيمة مماثلة، فكانت عام 1936 عندما سقط 2-4 أمام أوساسونا، قبل أن يفوز إيابا 7-1.

لاحقا وفي عام 1963، خسر 1-4 أمام إلتشي ذهابا، وفاز بنفس النتيجة ذهابا، قبل أن يتفوق 2-1 في مباراة فاصلة.

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