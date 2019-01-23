الإضراب وملك إسبانيا يتسببان في تأخر بيل عن تدريبات ريال مدريد

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 18:02

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

وصل جاريث بيل لاعب ريال مدريد، إلى تدريبات فريقه صباح اليوم الخميس متأخرا، بسبب الاختناق المروري في العاصمة الإسبانية.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن اللاعب وصل المدينة الرياضية لريال مدريد "فالديبيباس" 5 دقائق فقط قبل انطلاق التدريب الصباحي، أي في الساعة العاشرة و55 دقيقة.

الصحيفة أشارت إلى أن اللاعبين يصلون عادة قبل التدريب بحوالي نصف ساعة حتى يستعدوا قبل الهبوط إلى عشب الملعب، وتأخر بيل تسبب في غيابه عن أول 15 دقيقة من التدريب، وهي الفترة التي يُسمح فيها بحضور الإعلاميين.

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سبب تأخُر بيل بحسب الصحيفة، هو معرض السياحة الدولي المقام في إسبانيا، والذي يفتتحه اليوم فيليبي السادس ملك إسبانيا، وزوجته الملكة ليتيثيا، مما تسبب في اختناق مروري.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أقدم سائقو سيارات الأجرة على إضراب جماعي، مما زاد من الازدحام في وسط المدينة وساهم في وصول بيل متأخرا.

الجناح الويلزي يتعافى من إصابة ألمت به خلال مباراة فياريال يوم 3 يناير الجاري.

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جاريث بيل ريال مدريد

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