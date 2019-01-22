بواتينج: سأساعد برشلونة في الفوز بكل شيء.. حين علمت باهتمامه أردت أن آتي ركضا

قال كيفن برنس بواتينج مهاجم برشلونة الجديد إنه انضم للفريق من أجل مساعدته في الفوز بكل شيء ممكن، مشيرا إلى أنه كان يرغب في الذهاب إلى كتالونيا "ركضا" في إشارة لسعادته بانضمامه للفريق. وذلك في تصريحاته خلال مؤتمر تقديمه.

وصرح بواتينج قائلا: "أنا هنا لمساعدة الفريق في الفوز بكل شيء ممكن، أشعر أنني بخير على الصعيد البدني وسأحاول أن أساهم بخبرتي".

وأضاف "شكرا على فرصة تمثيل نادي كبير مثل برشلونة لا يمكنني رفض مثل هذه الفرصة، أردت أن آتي إلى هنا ركضا، أنا سعيد للغاية لقد كانا يومان رائعان، إنه شرف كبير لي أن أتواجد هنا، أريد الفوز بكل شيء".

وتابع "أعلم أنه من الصعب اللعب لبرشلونة نظرا لأن هناك لاعبين رائعين، لكن تلك هدية رائعة أن ألعب بجانب أفضل اللاعبين".

بواتينج صاحب الـ31 عاما انضم إلى برشلونة قادما من ساسولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

النادي الكتالوني كان يحاول ضم مهاجم إلى صفوفه بعد رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية خلال شهر يناير الجاري.

وواصل بواتينج: "ليونيل ميسي كان رائعا ويظهر طيلة الـ10 أعوام الماضية أنه أفضل لاعب في العالم، وسيكون شرفا عظيما أن ألعب بجانبه".

اعتاد النجم الغاني في الماضي أن يعقد المقارنات بين ميسي ورونالدو، وقال في وقت سابق إن اللاعبين الصغار الذين يمارسون اللعبة سيرون أن رونالدو أفضل لاعب في العالم بسبب تركيزه الكبير وقوة تدريباته، وأشار بواتينج إلى أن رونالدو يعمل كـ"شخص مجنون" وشغوف للغاية ويرغب في الأفضل دائما وأن يكون الأول في كل شيء، لكن "خارج ذلك العالم الأفضل ليونيل ميسي إنه رائع، إنه يفعل أشياء لا يمكن لأحد آخر أن يفعلها، رونالدو قد يسيطر لكن ميسي سبق الجميع".

وواصل اللاعب الغاني حديثه عن مسابقة الدوري الإسباني قائلا: "الدوري الإسباني هو البطولة الأكثر أهمية في العالم، وتُلعب فيه أفضل كرة قدم ممكنة، ويتواجد أفضل اللاعبين، لكنني اختبرت الدوري من قبل وأشعر وكأنني في المنزل".

وأردف "أريد اللعب فعليا، لكن هذا قرار المدرب، هدفي هو أن أظهر أن بإمكاني الاستمرار هنا لفترة طويلة".

وأتم "أنا شخص واقعي، لكن حينما تحلم يمكنك أن تؤذي واقعك، العمل كل يوم هو الحل، أطفالي يرونني كمثل أعلى لهم وتلك فرصة عظيمة للعب لنادي كبير مثل هذا".

بواتينج لعب لنادي لاس بالماس في عام 2016 حينما انضم للفريق مجانا، قبل أن يرحل عن صفوفه مجانا في الصيف التالي إلى إينتراخت فرانكفورت ومنه في صيف 2018 إلى ساسولو.

وشارك صاحب الـ31 عاما خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.