ما الذي يمكن توقعه من "كرايو"؟ فائدتان.. وإصابات كان يمكن تفاديها في الأهلي

أعلن الأهلي عن شراء جهاز "كرايو" للاستشفاء ليستفيد منه فريق الكرة في النادي.، فما الذي يمكن توقعه من اقتناء ذلك الجهاز؟

بحسب دراسة أجاراها معهد (داتاليس سنتر) للدراسات الرياضية، معظم الإصابات التي يتعرض لها لاعبي كرة القدم بشكل عام هي الإصابات العضلية في عضلات الأقدام.

وهنا تأتي الفائدة الأولى لجهاز "كرايو" الذي يعمل على العلاج بالتبريد، وهو التقليل من الإصابات.

كيف ذلك؟

بعد بذل مجهود بدني كبير، تتعرض العضلات لالتهابات وآلام طبيعية. العلاج بالتبريد يساعد على علاج العضلات والأنسجة الحيوية بتنشيط الدورة الدموية وتسهيل دخول الدم إلى تلك العضلات والأنسجة ما يساعد على عدم تعرض اللاعبين للإصابات في حال بذلهم مجهود أكبر على تلك العضلات والأنسجة.

الفائدة الثانية لجهاز كرايو والعلاج بالتبريد، بحسب موقع "جيم ريدي" المختص بالطب الرياضي، هو التسريع من عملية العلاج في حال حدوث الإصابة.

الأمر لا يتعلق بالإصابات العضلية فقط، بل يمتد لآثار ما بعد الجراحات الكبيرة مثل القطع في الرباط الصليبي مثلا.

بعد تلك العمليات الجراحية، تحتاج العضلات لعملية تعافي مختلفة توفرها جلسات تلك الجهاز، ما يسرع عملية عودة اللاعبين من الإصابات.

إصابات كان يمكن تفاديها

بشكل مبدئي، استقدام جهاز "كرايو" قبل فترة كان سيقي الأهلي معظم الإصابات العضلية التي تعرض لها الفريق.

في الفترة الماضية فقط، أصيب أحمد فتحي في العضلة الأمامية، ووليد أزارو في العضلة الضامة، وسعد سمير في العضلة الخلفية.

خط هجوم الفريق كله مصاب بإصابات عضلية، حيث يعاني مروان محسن من إصابة في العضلة الأمامية وصلاح محسن في العضلة الضامة.

وكذلك، تعرض الوافد الجديد جيرالدو لشد في العضلة الخلفية، وقبلهم جميعا أصيب رامي ربيعة بإصابة قوية في العضلة الضامة غيبته لمدة أكثر من عام.

وجود جهاز "كرايو" في وقت سابق كان – بحسب مهام الجهاز – سيقي الأهلي ذلك العدد الكبير من الإصابات العضلية.

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