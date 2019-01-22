كان المهاجم الأرجنتيني في طريقه من مدينة نانت الفرنسية متجها إلى مدينة كارديف حيث يستعد للانضمام إلى فريقه الجديد.. لكنه لم يصل حتى الآن.

المخاوف تحيط البعض، وإيمليانو سالا مهاجم كارديف سيتي الجديد قد يكون في عداد الأموات بعد تحطم طائرة كان يستقلها بالقرب من جزيرة آلدرني في بحر المانش.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ذكرت أن سالا واحد ضمن شخصين استقلا طائرة من طراز Piper Malibu، وهي طائرة صغيرة الحجم، قبل أن تتحطم بالقرب من منارة الكاسكيتس ليلة يوم الإثنين.

وأوضحت بي بي سي أن طائرة عمودية "هليكوبتر" تابعة لخفر السواحل تبحث الآن عن المفقودين إضافة إلى مشاركة لطاقم من جزيرة آلدرني قبالة منارة الكاسكيتس.

متحدث باسم خفر السواحل صرح بأن اختفاء الطائرة لم يكن في نطاق المملكة المتحدة ولكنه تم إرسال طائرتين هليكوبتر للمساعدة في البحث.

ومسؤول من مكتب الأرصاد الجوية أكد أن الأجواء لم تكن سيئة بتلك الفترة الزمنية، وسرعة الرياح لم تكن كبيرة.

جون فيتزجيرالد الرئيس التنفيذي للبحث الجوي قال: "تم تحذيرنا من قبل خفر السواحل في جيرنزي حوالي الساعة 8:30 من مساء أمس، عندما اختفت الطائرة من الرادار. تواجدنا في الساعة 9 وبحثنا حتى منتصف الليل".

"في الساعة الثانية صباحا أجبرنا المطر على التوقف وغادرنا مجددا الساعة الثامنة صباحا، وأنا متأكد من أننا سنجد في نهاية المطاف مسار الطائرة. فقدنا الاتصال به على ارتفاع 600 متر حتى تمكن من الطيران حوالي عشرة كيلومترات قبل ملامسة البحر".

"ما لا نعرفه هو إذا كان الهبوط خاضعا للسيطرة أو إذا كان قد غرق في الماء. إذا لم يستطع الطيار التحكم في المسار، فسيتم العثور على آثار نفط أو قطع من الحطام. إذا كان هبوطه خاضعا للسيطرة، يمكننا أن نتوقع العثور على طوق النجاة".

الطيران المدني الفرنسي أكد تواجد سالا على متن الطائرة رفقة الطيار الذي تولى إدارة الطائرة، وشرطة جيرنسي أفادت أنها "بحثت في حدود 1000 ميل مربع بمساعدة 5 طائرات وقاربين نجاة. لا توجد حتى الآن أي آثار للطائرة التي كانت تحمل إميليانو سالا وسيستمر البحث".

11.45am update So far over 1,000sq miles have been searched by a total of five aircraft and two lifeboats. It is being co-ordinated by the Joint Emergency Services Control Centre. There has been no trace of the aircraft. The search is continuing. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 22, 2019

في المقابل أعلن نادي نانت الفرنسي تأجيل مباراته أمام إنتينتي في دور الـ32 من كأس فرنسا والتي كان من المفترض إقامتها يوم الثلاثاء.

وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي علق على الأمر خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بيرتون بكأس الرابطة قائلا: "الأمر حزين للغاية، أخبار مريعة ولكننا بانتظار التأكيد".

- ليستر سيتي يعلن تضامنه كذلك مع نادي كارديف.

سالا صاحب الـ28 عاما انضم إلى صفوف كارديف خلال الميركاتو الشتوي الجاري قادما من نانت الفرنسي مقابل 17 مليون يورو.

ومثل الأرجنتيني أندية بوردو وكان أيضا في الدوري الفرنسي قبل أن يُتم انتقاله للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الموسم الجاري شارك سالا مع نانت في 21 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين، أبرز تلك الأهداف كانت في شباك موناكو ومارسيليا وهاتريك في مرمى تولوز.

ولد سالا في مدينة سانتا في الأرجنتينية ولكنه اكتسب سمعته الحقيقية كلاعب محترف في الملاعب الفرنسية ليتواجد ضمن هدافي مسابقة برصيد 12 هدفا.

15 مليون إسترليني جعلت سالا اللاعب الأغلى في تاريخ كارديف سيتي. ونانت الذي اشتراه مقابل مليون يورو فقط حقق استفادة مادية كبيرة.

"أعلم أن التحدي كبير، ولكن معا سوف نحققها" كان ذلك ما كتبه اللاعب المولود عام 1990 على حسابه على تويتر بعد التوقيع للفريق الويلزي.

يومان مرا على ذلك قبل أن ينشر إيمليانو صورة رفقة زملائه في نانت وعلق عليها "وداعا".. وداع ربما سار بالطريقة التي لم يأملها.

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