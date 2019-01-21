انتهت مونديال اليد - مصر (20) الدنمارك(26)... نهاية المباراة

الإثنين، 21 يناير 2019 - 20:57

كتب : محمد سمير

مصر كرة يد - علي زين

يلتقي المنتخب المصري في مواجهة قوية وصعبة أمام الدنمارك صاحب الأرض بالجولة قبل الأخيرة من الدور الثاني في بطولة العالم لكرة اليد.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد في دولتي ألمانيا والدنمارك حتى يوم 27 من الشهر الجاري.

وينفرد منتخب الدنمارك بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بأفضلية المواجهات المباشرة عن النرويج، بينما مصر في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

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المباراة بعد قليل

بداية الشوط الأول

1-0 الطيار يتصدى لركلة جزاء

3-3 التعادل للدنمارك

8-7 علي زين يقلص الفارق

9-7 مصر تفشل في التعادل

انطلاق الشوط الثاني

14-11 الدنمارك تتقدم بثلاثة أهداف

26-20

مصر مونديال اليد النرويج
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