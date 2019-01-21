مجاهد: ملاعب كأس إفريقيا لن تغلق حاليا وهذا موعد تسليمها للكاف.. وتطورات التذاكر والبث

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث بإسمه إن الملاعب الـ6 الموجودة في ملف مصر لاستضافة كأس أمم إفريقيا سيتم تسليمها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل انطلاق البطولة بشهر.

وتحدث مجاهد في مؤتمر صحفي قائلا: "لدينا عدد كبير من الملاعب، ولدينا ملاعب بديلة. لو رفض الكاف أي ملعب لدينا له بديل".

وشدد "ملاعب البطولة لن تغلق حاليا، وحسب رؤية الاستشاريين المسؤولين عن تطوير الملاعب سنحدد ذلك الموعد، عندما يطلبون ذلك سننفذ لكن في الغالب ذلك صعب لاستضافة تلك الملاعب لمباريات الدوري".

وأردف "القرعة ستكون في أبريل، واجتماع لجنة طوارئ الكاف سيحدد الموعد والمكان النهائي لها بالتنسيق مع مصر، والكاف".

التذاكر والبث

انتقل مجاهد للحديث عن عملية بيع تذاكر كأس الأمم والتي قال عنها "تم إسناد العملية للأجهزة العليا في مصر عن طريق الطرح الإلكتروني، سيكون الشكل رائعا ومرضيا للاتحاد الإفريقي".

وأكمل "أما بالنسبة للبث، فمصر لديها حق بث جميع مباريات البطولة أرضيا، والفضائي عبر بي إن سبورتس".

وأتم في هذه النقطة "موعد انطلاق البطولة يحسم هذا الأسبوع بعد طلبنا تقديمه لمدة 24 ساعة. موعد الختام وموعد القرعة وشعار البطولة أمور يختص بها الكاف، أما مصر فتحدد التميمة وأغنية البطولة وخلافه".

عقد رعاية ملابس المنتخب

وفي تصريح مقتضب، قال مجاهد إن عقد الرعاية مازال يتم العمل عليه وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال أيام.

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري أن شركة "بوما" الألمانية اقتربت من حقوق رعاية ملابس منتخب مصر.

وانتهى تعاقد منتخب مصر مع شركة "أديداس" الألمانية بنهاية العام الماضي، وفضلت الشركة عدم تجديد التعاقد الذي استمر لـ4 سنوات وحصل اتحاد الكرة بموجبه على 5 ملايين جنيه.

أتم المصدر "الظهور الأول لقميص الشركة سيكون في شهر مارس المقبل، في مباراة النيجر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا".

ويخوض منتخب مصر مواجهتين في مارس المقبل، ضد النيجر وأخرى ودية ضد نيجيريا.

وفي الصيف المقبل، يخوض منتخب مصر غمار كأس أمم إفريقيا على أرضه ووسط جماهيره.

وسبق لـ بوما رعاية قميص منتخب مصر في عصر ذهبي شهد فوز الفراعنة بـ 3 ألقاب لكأس أمم إفريقيا، بجانب مشاركة رائعة في كأس العالم للقارات في 2009.

تغيير في نظام القسم الثاني

كذلك أعلن مجاهد عن عدد من التعديلات في أنظمة القسم الرابع والثالث والثاني، الأهم فيهم أن دوري الممتاز ب سيتكون من 36 فريقا مقسمين على 3 مجموعات.

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