"الحلم يقترب".. تقارير: سكولز على أعتاب تدريب فريقه طفولته

الأحد، 20 يناير 2019 - 18:19

كتب : FilGoal

بول سكولز

أقترب حلم بول سكولز نجم مانشستر يونايتد المعتزل من التحقيق وذلك بعدما أصبح على أعتاب تدريب نادي أولدهام أتلتيك الإنجليزي.

أولدهام الذي يتواجد في الدرجة الثالثة في إنجلترا، - ليج 2- يحتل المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري بعدما تلقى خسارة جديدة أمام ماكليسفيلد تاون يوم السبت الماضي. خسارة جديدة قربت بيت ويلد من الرحيل من منصبه كمدير فني للفريق.

إذاعة بي بي سي كشفت اليوم الأحد اقتراب سكولز من تدريب نادي أولدهام، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين لمراحل متقدمة.

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ويعد نادي أولدهام أتلتيك هو فريق الطفولة لـ سكولز، وفقا لما أشارته له صحيفة ذا صن.

وتحدث سكولز مع بي بي سي العام قبل الماضي، قائلا: "أتمنى أن أحصل على فرصة لتدريب أولدهام. أريد تلك الوظيفة بشدة".

وقتها، وبالتحديد في أكتوبر من عام 2017، أقال أولدهام مدربه بسبب سوء النتائج، ليخرج سكولز ويتحدث عن تمنيه الحصول على الوظيفة بل وحدوث مفاوضات بالفعل مع الإدارة بخصوص ذلك.

في النهاية، لم يتم تعيين سكولز ولكن الآن على ما يبدو فأن حلم الأسطورة يقترب من التحقيق.

سكولز لعب 718 مباراة بقميص مانشستر يونايتد من بينهم 499 مباراة في الدوري الإنجليزي، مسجلا 155 هدفا بقميص الفريق.

مع المنتخب الإنجليزي، ظهر سكولز 66 مرة قبل أن يعلن اعتزاله الدولي عقب أمم أوروبا 2004.

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