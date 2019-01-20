قائد ليفربول: لن يمكننا تقديم الأداء الذي تريده الجماهير في كل مباراة

يعلم جوردن هندرسون قائد ليفربول أن فريقه لم يقدم مستويات طيبة في مبارياته الأخيرة، لكنه شدد على ضرورة تحقيق الفوز بأي طريقة حتى يواصل الريدز المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفين في فوز ليفربول المثير على كريستال بالاس 4-3 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كل المباريات التي نلعبها في ظل المنافسة على اللقب هي مباريات هامة جدًا بالنسبة لنا، ومباراة كريستال بالاس كانت كذلك أيضًا. الفوز بالثلاث نقاط كان أمرًا رائعًا ومهمًا للغاية".

وأضاف "لقد كانت مباراة صعبة، ولم نظهر بالمستوى الذي كنا نرغب في الظهور به، فنحن نستطيع التحكم في سير المباراة أفضل مما فعلنا. سنقوم بتحليل أدائنا خلال المباراة لنرى ما هي الأخطاء التي ارتكبناها، ولكن في النهاية نحن سعداء بتحقيقنا الفوز".

وواصل "لن يمكننا تقديم الأداء الذي نريده وتريده الجماهير في كل مباراة نلعبها، لذلك فعندما لا نظهر بالمستوى الذي يرضينا يجب علينا إيجاد طريقة للفوز بالمباراة والاستمرار في المنافسة، وهذا ما فعلناه".

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليواصل السير في طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

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