يحل مانشستر سيتي ضيفا على هيدرسفيلد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي من أجل مواصلة اللحاق بليفربول المتصدر.

ويقع مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر ولكن للريدز مباراة زائدة.

أما هيدرسفيلد فيتذيل ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة بفارق 10 نقاط عن الخروج من المراكز المؤدية للهبوط.

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د.56 جووووووووووول الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق ليروي ساني

د.54 جووووول الهدف الثاني، تمريرة من ليروي ساني ورأسية رائعة من رحيم سترلينج ليكون ثاني أهداف الأزرق السماوي.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18 هدف أول لمانشستر سيتي اطلق دانيلو تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء واصطدمت بالدفاع لتخدع حارس المرمى داخل الشباك

ق15 مرور ربع ساعة والتعادل السلبي مستمر

انطلاق المباراة