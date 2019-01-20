محدّث انتهت في إنجلترا - هيدرسفيلد (0) مانشستر سيتي (3)

الأحد، 20 يناير 2019 - 15:15

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - برتون ألبيون

يحل مانشستر سيتي ضيفا على هيدرسفيلد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي من أجل مواصلة اللحاق بليفربول المتصدر.

ويقع مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر ولكن للريدز مباراة زائدة.

أما هيدرسفيلد فيتذيل ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة بفارق 10 نقاط عن الخروج من المراكز المؤدية للهبوط.

لمعرفة التشكيل ومتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

==================

د.56 جووووووووووول الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق ليروي ساني

د.54 جووووول الهدف الثاني، تمريرة من ليروي ساني ورأسية رائعة من رحيم سترلينج ليكون ثاني أهداف الأزرق السماوي.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18 هدف أول لمانشستر سيتي اطلق دانيلو تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء واصطدمت بالدفاع لتخدع حارس المرمى داخل الشباك

ق15 مرور ربع ساعة والتعادل السلبي مستمر

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير برتغالي: أرسنال في منافسة مع موناكو لضم جناح أتليتكو مدريد 4 دقيقة | أوروبا
جوزيه: صلاح الأفضل في تاريخ مصر "تجاوز الخطيب وأبو تريكة" 7 دقيقة | المحترفون
دون عناء.. سيتي يواصل انتصاراته في الدوري على حساب هدرسفيلد 7 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – زاباتا يواصل التوهج.. سجل 4 أهداف لأتلانتا وعادل رقم رونالدو 17 دقيقة | أوروبا
قائد ليفربول: لن يمكننا تقديم الأداء الذي تريده الجماهير في كل مباراة 46 دقيقة | أوروبا
قبل مواجهة الأهلي.. المقاصة يعلن تجديد عقد مودي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك