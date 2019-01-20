10 لاعبين سبقوا إبراهيم حسن في التسجيل لناديين مصريين بالكونفدرالية الأحد، 20 يناير 2019 - 08:47 كتب : FilGoal إبراهيم حسن - الزمالك - وادي دجلة 10 لاعبين سبقوا إبراهيم حسن في التسجيل لناديين مصريين بالكونفدرالية، اضغط هنا للتعرف عليهم أخبار متعلقة مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-1-2019 والقنوات الناقلة.. مصر لليد وآسيا وإفريقيا 6 أسئلة مثيرة.. فتحي عن "أزمة التجديد" وموقف السعيد و هل فكر في التوقيع لـ الزمالك مونديال اليد - ظهير النرويج لـ في الجول: مباراة مصر صعبة.. ولكن نثق في الفوز والتأهل للمربع الذهبي أحمد فتحي: هدفي في المصري هو الأفضل لي.. لم أتوقع لعبي نهائي الكأس إبراهيم حسن النادي : بيراميدز الكونفدرالية إبراهيم حسن نرشح لكم أخر الأخبار اتحاد جدة: حجازي إضافة قوية للفريق.. كهربا وديانج؟ لا يوجد مكان متاح للاعبين الأجانب 5 ساعة | السعودية سيد معوض يكشف موعد الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر وسبب ضم رمضان صبحي 5 ساعة | منتخب مصر زيدان: لسنا سعداء بالتعادل مع مونشنجلادباخ.. سنبذل أقصى ما لدينا لنتأهل 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا كلوب: كانت ليلة صعبة مثل الزواج.. وإصابة فابينيو آخر شيء نريده 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا جوارديولا: سعيد بأداء الخط الخلفي.. وعلينا قبول النقد لأنه جزء من عملنا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا الإسماعيلي: نشكر فخر الدين على تصريحاته المتزنة.. تراجعنا عن شكواه 6 ساعة | الدوري المصري خبر في الجول – محمود علاء يقترب من المشاركة في مران الزمالك.. وموقف حازم وعبد الله جمعة 6 ساعة | دوري أبطال إفريقيا كاسيميرو: موقفنا غير جيد.. علينا القتال من أجل شعار ريال مدريد 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. طبيب الزمالك لـ في الجول: 48 ساعة حاسمة لـ الونش.. لا يمكن تأكيد مشاركته من عدمها ضد الرجاء الهدف التاريخي ويسارية صلاح يجلبان انتصارا صعبا لـ ليفربول ضد ميتييلاند خبر في الجول – محمود علاء يقترب من المشاركة في مران الزمالك.. وموقف حازم وعبد الله جمعة سيد معوض يكشف موعد الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر وسبب ضم رمضان صبحي بارتوميو يستقيل من رئاسة برشلونة.. ويؤكد: أحذر مما سيحدث لو لم يُستكمل ما بدأناه الأكثر مشاهدة 1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 4 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 2 ليفربول 0 ميتلاند انتهت دوري أبطال أوروبا 2 بوروسيا مونشنجلاتباخ 2 ريال مدريد انتهت دوري أبطال أوروبا 0 أولمبيك مرسيليا 3 مانشستر سيتي انتهت دوري أبطال أوروبا 1 لوكوموتيف موسكو 2 بايرن ميونيخ انتهت دوري أبطال أوروبا 0 شاختار دونتسك 0 إنتر ميلان انتهت دوري أبطال أوروبا - يوفنتوس - برشلونة لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - مانشستر يونايتد - لايبزج لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - إسطنبول باشاك شهير - باريس سان جيرمان لم تبدأ 19:55 دوري أبطال أوروبا - كراسنودار - تشيلسي لم تبدأ 19:55 دوري أبطال أوروبا - كلوب بروج - لاتسيو لم تبدأ 22:00 الدوري المصري - أسـوان - الاتحاد السكندري لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - الإنتاج الحربي - مصر للمقاصة لم تبدأ 20:00 الدوري الأوروبي - ميلان - سبارتا براج لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - رويال انتويرب - توتنام هوتسبر لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - أرسنال - دوندالك لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك