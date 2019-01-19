محدّث انتهت – أرسنال (2) - (0) تشيلسي

السبت، 19 يناير 2019 - 19:25

كتب : FilGoal

لاكازيت - أرسنال - تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للدربي المنتظر الناري بين أرسنال وتشيلسي.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

انتهت

أخبار متعلقة

مدافع أرسنال السابق: كيف لا يقدر سادس أغنى أندية العالم على شراء لاعب! سكاي - أرسنال قد يتكبد خسارة كبيرة.. رئيس قسم الصفقات على وشك الرحيل تقرير: جيمس رودريجيز في حسابات أرسنال بيلليجريني: نصري سيصنع الفارق وأنا أثق فيه.. سعيد بطريقة لعبنا ضد أرسنال

** ق70 إصابة قوية لـ بيليرين ومشاركة النني

** انطلاق الشوط الثاني

** أرسنال (2) - (0) تشيلسي

** نهاية الشوط الأول

** القائم ينقذ أرسنال من هدف محقق لـ تشيلسي

** عرضية على طريقة التسديدة من سوكراتيس وكتف كوسيلني يحولها في الشباك

** ق38 جووووووووووووووووووووووووول كوسيلني والهدف الثاني لـ أرسنال

** ق35 فرصة محققة لأرسنال من مقصية أوبا ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

** أرسنال كاد يسجل الثاني لولا تألق كيبا

** تشيلسي وضغط قوي لإدراك التعادل عن طريق بيدرو وهازارد

** تسديدة صاروخية من لاكا هزت شباك تشيلسي

** ق13 جووووووووووووووووووووووووول لاكازيت والهدف الأول لـ أرسنال

** ق12 كيبا ينقذ تشيلسي من هدف محقق

** ق7 رأسية سوكراتس كادت تهز شباك تشيلسي.. ضغط كبير من أرسنال

** فرص متتالية لـ أرسنال على مرمى تشيلسي عن طريق أوبا ورامسي ولاكازيت ولكن الشباك لم تهتز حتى اللحظة

** بداية نارية للدربي.. ضغط أرسنالي كبير على مرمى تشيلسي

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إنجلترا أرسنال تشيلسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

جنش: اتحاد الكرة ظلمني بالإيقاف.. ومصيلحي قال رواية لم تحدث 5 دقيقة | مصر
النقاز: مشاكلي العائلية انتهت.. ومواجهة بيراميدز مهمة لأنها أمام المنافس المباشر 8 دقيقة | إفريقيا
سولاري: ريال مدريد لا يستسلم أبدا.. سنقاتل على كل البطولات 30 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - دورتموند يقهر لايبزيج بهدف فيتسل 32 دقيقة | أوروبا
كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 32 دقيقة | المحترفون
كوسيلني: أظهرنا للجميع أننا نعمل كمجموعة واحدة.. مستمرون في السباق 33 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك