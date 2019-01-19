محدّث انتهت – أرسنال (2) - (0) تشيلسي
السبت، 19 يناير 2019 - 19:25
كتب : FilGoal
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انتهت
** ق70 إصابة قوية لـ بيليرين ومشاركة النني
** انطلاق الشوط الثاني
** أرسنال (2) - (0) تشيلسي
** نهاية الشوط الأول
** القائم ينقذ أرسنال من هدف محقق لـ تشيلسي
** عرضية على طريقة التسديدة من سوكراتيس وكتف كوسيلني يحولها في الشباك
** ق38 جووووووووووووووووووووووووول كوسيلني والهدف الثاني لـ أرسنال
** ق35 فرصة محققة لأرسنال من مقصية أوبا ولكنها تمر بجوار القائم بقليل
** أرسنال كاد يسجل الثاني لولا تألق كيبا
** تشيلسي وضغط قوي لإدراك التعادل عن طريق بيدرو وهازارد
** تسديدة صاروخية من لاكا هزت شباك تشيلسي
** ق13 جووووووووووووووووووووووووول لاكازيت والهدف الأول لـ أرسنال
** ق12 كيبا ينقذ تشيلسي من هدف محقق
** ق7 رأسية سوكراتس كادت تهز شباك تشيلسي.. ضغط كبير من أرسنال
** فرص متتالية لـ أرسنال على مرمى تشيلسي عن طريق أوبا ورامسي ولاكازيت ولكن الشباك لم تهتز حتى اللحظة
** بداية نارية للدربي.. ضغط أرسنالي كبير على مرمى تشيلسي
** بعد قليل انطلاق المباراة