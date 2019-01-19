يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للدربي المنتظر الناري بين أرسنال وتشيلسي.

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انتهت

** ق70 إصابة قوية لـ بيليرين ومشاركة النني

** انطلاق الشوط الثاني

** أرسنال (2) - (0) تشيلسي

** نهاية الشوط الأول

** القائم ينقذ أرسنال من هدف محقق لـ تشيلسي

** عرضية على طريقة التسديدة من سوكراتيس وكتف كوسيلني يحولها في الشباك

** ق38 جووووووووووووووووووووووووول كوسيلني والهدف الثاني لـ أرسنال

** ق35 فرصة محققة لأرسنال من مقصية أوبا ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

** أرسنال كاد يسجل الثاني لولا تألق كيبا

** تشيلسي وضغط قوي لإدراك التعادل عن طريق بيدرو وهازارد

** تسديدة صاروخية من لاكا هزت شباك تشيلسي

** ق13 جووووووووووووووووووووووووول لاكازيت والهدف الأول لـ أرسنال

** ق12 كيبا ينقذ تشيلسي من هدف محقق

** ق7 رأسية سوكراتس كادت تهز شباك تشيلسي.. ضغط كبير من أرسنال

** فرص متتالية لـ أرسنال على مرمى تشيلسي عن طريق أوبا ورامسي ولاكازيت ولكن الشباك لم تهتز حتى اللحظة

** بداية نارية للدربي.. ضغط أرسنالي كبير على مرمى تشيلسي

** بعد قليل انطلاق المباراة