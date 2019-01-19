انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) - (0) إشبيلية.. فوز صعب للعاصميين

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة قوية بين ريال مدريد وإشبيلية يوم السبت في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

طالع تشكيل الفريقين وأحداث اللقاء لحظة بلحظة

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نهاية المباراة

ق.+90 لوكا مودريتش يسجل الهدف الثاني

ق.78 كاسيميرو يطلق تسديدة صاروخية تفتتح التسجيل لريال مدريد

ق.67 داني سيبايوس يطلق قذيفة تصطدم بالعارضة الأفقية لـ إشبيلية

ق.64 فينيسيوس جونيور يحاول مباغتة حارس إشبيلية والكرة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.38 لوكا مودريتش يتعرض لإصابة في الرأس أنتجت نزيفا بعد التحام هوائي مع فرانكو فاسكيز

ق.22 سيرخيو إسكوديرو ينفرد بمرمى ريال مدريد بعد مرتدة سريعة وتمريرة من وسام بن يدر، لكنه يسدد بجوار القائم

ق.6 فينيسيوس جونيور يهدر انفرادا بعد تمريرة رائعة من كريم بنزيمة وتألق لـ فاشليك حارس إشبيلية

بداية المباراة

اللقاء ينطلق بعد قليل