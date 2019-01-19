انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) - (0) إشبيلية.. فوز صعب للعاصميين

السبت، 19 يناير 2019 - 17:06

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - فرانكو فاسكيز - ريال مدريد - إشبيلية - الدوري الإسباني

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة قوية بين ريال مدريد وإشبيلية يوم السبت في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

طالع تشكيل الفريقين وأحداث اللقاء لحظة بلحظة

---------------------

أخبار متعلقة

انتهت - انتصار مثير لـ ليفربول 4-3.. ويونايتد يفوز بالفيديو - بهاتريك جوتا.. ولفرهامبتون يفوز في مباراة رائعة شهدت 7 أهداف ضد ليستر بالصور – بعد احتسابه.. الحنفي يلغي هدفا باليد لـ أحمد علي التشكيل – بنزيمة يقود ريال مدريد بإصبع مكسور.. وإشبيلية بهجوم كاسح

نهاية المباراة

ق.+90 لوكا مودريتش يسجل الهدف الثاني

ق.78 كاسيميرو يطلق تسديدة صاروخية تفتتح التسجيل لريال مدريد

ق.67 داني سيبايوس يطلق قذيفة تصطدم بالعارضة الأفقية لـ إشبيلية

ق.64 فينيسيوس جونيور يحاول مباغتة حارس إشبيلية والكرة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.38 لوكا مودريتش يتعرض لإصابة في الرأس أنتجت نزيفا بعد التحام هوائي مع فرانكو فاسكيز

ق.22 سيرخيو إسكوديرو ينفرد بمرمى ريال مدريد بعد مرتدة سريعة وتمريرة من وسام بن يدر، لكنه يسدد بجوار القائم

ق.6 فينيسيوس جونيور يهدر انفرادا بعد تمريرة رائعة من كريم بنزيمة وتألق لـ فاشليك حارس إشبيلية

بداية المباراة

اللقاء ينطلق بعد قليل

ريال مدريد إشبيلية الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

جنش: اتحاد الكرة ظلمني بالإيقاف.. ومصيلحي قال رواية لم تحدث 6 دقيقة | مصر
النقاز: مشاكلي العائلية انتهت.. ومواجهة بيراميدز مهمة لأنها أمام المنافس المباشر 9 دقيقة | إفريقيا
سولاري: ريال مدريد لا يستسلم أبدا.. سنقاتل على كل البطولات 31 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - دورتموند يقهر لايبزيج بهدف فيتسل 33 دقيقة | أوروبا
كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 33 دقيقة | المحترفون
كوسيلني: أظهرنا للجميع أننا نعمل كمجموعة واحدة.. مستمرون في السباق 33 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك