محدّث مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (2) - (0) ليفانتي.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 17 يناير 2019 - 22:32

كتب : FilGoal

ليفانتي - برشلونة - كأس ملك إسبانيا

يستقبل برشلونة ضيفه ليفانتي على ملعب كامب نو، في إياب دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بغية تعويض تأخره ذهابا 1-2 ومواصلة الحفاظ على لقبه للموسم الخامس على التوالي.

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نهاية الشوط الثاني

ق.31 عثمان ديمبيلي يسجل الهدف الثاني لـ برشلونة

ق.30 عثمان ديمبيلي يسجل الهدف الأول لبرشلونة

انطلاق المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

برشلونة ليفانتي كأس ملك إسبانيا

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