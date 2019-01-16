بالفيديو – لا يوجد منتصرا بين هنري وفييرا.. موناكو ونيس يتعادلان

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 22:46

كتب : رامي جمال

باتريك فييرا - تيري هنري

تزاملا كثيرا في أرسنال ومنتخب فرنسا وجاء اليوم ليفرق بينهما ويتواجها للمرة الأولى من على مقعد المدرب.

تعادل موناكو الذي يقوده المدرب تيري هنري مع نيس الذي يدربه باتريك فييرا إيجابيا بهدف لمثله على ملعب لويس الثاني في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

أخبار متعلقة

فابريجاس: لن أكذب.. الانتقال إلى موناكو كان لحظة صعبة بالفيديو - مفاجأة مدوية.. أتليتكو مدريد يودع كأس ملك إسبانيا على يد جيرونا بالفيديو – رأس رونالدو تحسم كل شيء.. يوفنتوس يسقط ميلان ويتوج بالسوبر

افتتح نيس أهداف المباراة ألان سانت ماكسيمين في الدقيقة 30.

وأدرك بينوا بادياشيلي التعادل لموناكو في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد مباشر للاعب نيس الحسن ساكو.

فيما أضاع ماكيسمين مُسجل هدف نيس فرصة الانتصار بإهداره لركلة جزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد موناكو إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

أما نيس فوصل رصيده إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

لمشاهدة ملخص أطول لأحداث المباراة

اقرأ أيضا:

رئيس الوداد يكشف: الزمالك يرفض التفريط في أحداد قبل ضم بنشرقي

كوكا: ما قيل عني غير حقيقي.. لم أطلب الرحيل عن أوليمبياكوس

شوبير يوضح لـ في الجول سبب اختيار فضل كمدير لبطولة كأس الأمم

طبيب الزمالك السابق: حقن البلازما هي سبب تفاقم إصابات اللاعبين

سكاي سبورتس: تشيلسي أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع إيجواين

هنري فييرا موناكو نيس

نرشح لكم

أخر الأخبار

القيعي: الإبقاء على السعيد كان سيعني خسارة أخرى للأهلي.. ولولا الإصابات لم يكن ليحدث لنا مشكلة 15 دقيقة | الدوري المصري
عبد ربه يتحدث عن اتهامه بالهروب من الإسماعيلي والانتقال للأهلي ورسالة للجماهير 31 دقيقة | الدوري المصري
جاتوزو: نزلة برد سبب غياب إيجوايين.. ومنعته من مقابلة أمير السعودية حتى لا ينشر العدوى 31 دقيقة | أوروبا
القيعي: انتقال الشحات لـ الأهلي صفقة سياسية وجماهيرية 41 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: تمت.. إيجوايين إلى تشيلسي وهذه تفاصيل الصفقة 49 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ليجانيس يحقق فوزا تاريخيا على ريال مدريد ويودع كأس إسبانيا 56 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 3 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك