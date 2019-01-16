بالفيديو – لا يوجد منتصرا بين هنري وفييرا.. موناكو ونيس يتعادلان

تزاملا كثيرا في أرسنال ومنتخب فرنسا وجاء اليوم ليفرق بينهما ويتواجها للمرة الأولى من على مقعد المدرب.

تعادل موناكو الذي يقوده المدرب تيري هنري مع نيس الذي يدربه باتريك فييرا إيجابيا بهدف لمثله على ملعب لويس الثاني في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

افتتح نيس أهداف المباراة ألان سانت ماكسيمين في الدقيقة 30.

وأدرك بينوا بادياشيلي التعادل لموناكو في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد مباشر للاعب نيس الحسن ساكو.

فيما أضاع ماكيسمين مُسجل هدف نيس فرصة الانتصار بإهداره لركلة جزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد موناكو إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

أما نيس فوصل رصيده إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

لمشاهدة ملخص أطول لأحداث المباراة

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