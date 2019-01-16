سيدومير يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الإفريقي

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 21:06

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

أعلن سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة الإفريقي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الإسماعيلي ضد الإفريقي يوم الجمعة في ملعب الإسماعيلية ضمن الجولة الثانية لمجموعات دوري الأبطال.

وخسر الإسماعيلي في المباراة الأولى خارج ملعبه أمام مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد.

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وجاءت قائمة الإسماعيلي كاملة كالآتي:

المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي.

الدفاع: أسامة إبراهيم – باهر المحمدي – بافور – طارق طه – أحمد أيمن – محمد هاشم – علاء عبد العليم.

الوسط: حسني عبد ربه – عماد حمدي – محمد صادق – لسعد الجزيري – وجيه عبد الحكيم – محمود عبد العاطي "دونجا" عبد الرحمن مجدي – عمر الوحش – كريم بامبو.

الهجوم: مارشال أودا – شيلونجو.

الإسماعيلي الإفريقي دوري أبطال إفريقيا

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