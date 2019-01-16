انتهت السوبر الإيطالي – يوفنتوس (1) - (0) ميلان.. البيانكونيري يتوج باللقب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي يوفنتوس وميلان التي تقام اليوم الأربعاء على ملعب الجوهرة في السعودية على لقب كأس السوبر الإيطالي.

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نهاية المباراة بانتصار يوفنتوس بهدف دون رد وتتويجه بكأس السوبر الإيطالي.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق74: طرد لفرانك كيسي بعد اللجوء لحكم الفيديو بسب تدخله بقوة على قدم إيمري كان.

ق67: هدف ملغي ليوفنتوس سجله ديبالا بداعي التسلل.

ق61: جوووووووووووول رونالدو يسجل الهدف الأول ليوفنتوس برأسية متقنة بعد تمريرة طولية من بيانيتش.

ق48: باتريك كتروني صوب تصويبة صاروخية من على حدود منطقة جزاء اليوفي ردت من العارضة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق44: تسديدة قوية من رونالدو ولكن الكرة تمر أعلى مرمى ميلان بقليل.

ق35: هدف ملغي ليوفنتوس عن طريق ماتويدي بداعي التسلل على لاعب يوفنتوس.

ق30: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق15: تمريرات بين لاعبي اليوفي في منتصف ملعب الميلان انتهت بتمريرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين إلى جواو كانسيلو والذي صوب كرة أرضية زاحفة مرت بجوار القائم الأيمن لجيانلويجي دوناروما بقليل.

ق5: التهديد الأول من يوفنتوس بتسديدة صاروخية من دوجلاس كوستا بيسراه لكنها مرت بجوار القائم.

انطلاق المباراة.