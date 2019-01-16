تركي آل الشيخ: لاعب مفاجأة سيتواجد مع بيراميدز في مباراة الزمالك

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 00:59

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي بيراميدز عن ظهور اللاعب المفاجأة لفريقه خلال مباراة الزمالك.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لاعب مفاجأة سيكون متواجد ان شاء الله في مباراة الزمالك الخميس المقبل".

وكان تركي آل الشيخ أعلن قبل أيام عن اقتراب ناديه من إتمام صفقة مدوية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أخبار متعلقة

مستشار الأهلي القانوني يشرح لماذا لم يرد النادي "ساعات تركي آل الشيخ" الزمالك يعلن تفاصيل صفقة بوطيب: اعتذرنا عن عدم قبول دعم تركي آل الشيخ "بدأناها مع بعض وهنكملها".. تركي آل الشيخ: لن أبيع بيراميدز

وتعاقد بيراميدز خلال الانتقالات الشتوية الجارية مع كل من إيريك تراوري من مصر للمقاصة وعبد الله السعيد من أهلي جدة السعودي والمهاجم الإكوادوري سيفوينتي وعمرو مرعي من النجم الساحلي التونسي.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك يوم 24 يناير الجاري ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري المصري.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – مؤمن زكريا يتعجل رد الأهلي على عرض أحد السعودي

كأس آسيا - أستراليا تقتل أحلام سوريا في الـ +90 وتتأهل رفقة الأردن لثمن النهائي

الحضري يحكي مسيرته الرائعة لـ في الجول في عيد ميلاده

المجلس الأعلى للإعلام يمنع ظهور رئيس الزمالك شهرين

الرد الأول على بيانات الأهلي – الأوليمبية تحيل الشكوى ضد رئيس الزمالك للجنة التحقيق

الزمالك بيراميدز تركي آل الشيخ الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

تركي آل الشيخ: لاعب مفاجأة سيتواجد مع بيراميدز في مباراة الزمالك ساعة | الدوري المصري
مستشار الأهلي القانوني يشرح لماذا لم يرد النادي "ساعات تركي آل الشيخ" ساعة | الدوري المصري
المستشار القانوني للأهلي: لم نقدم أي بلاغات كيدية ضد رئيس الزمالك.. هو ليس عضوا بالنادي ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 16-1-2019 والقنوات الناقلة.. كأس السوبر الإيطالي وريال مدريد وآسيا 2 ساعة | أوروبا
إبراهيم حسن: التجنيد سبب غياب عمرو مرعي في الفترة الماضية 2 ساعة | الدوري المصري
عبد الفتاح لـ في الجول: بيراميدز لا يريد حكام من تونس؟ فازوا معهم في 3 مباريات 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 3 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي 4 الأهلي يكشف لـ في الجول الأقرب للقيد في الأماكن المتبقية بالقائمة الإفريقية

قد ينال إعجابك