تعرف على المباريات التي يغيب عنها هاري كين.. ضربة لتوتنام وفرصة لصلاح وأوباميانج

تلقى توتنام ضربة موجعة بإصابة هاري كين مهاجمه في أربطة الكاحل الأيسر وتأكد غيابه لفترة تصل إلى شهر ونصف على الأقل.

ويعد هاري كين هو هداف توتنام خلال الموسم الجاري بتسجيله لـ20 هدفا هدفا في كل البطولات بفارق ثمانية أهداف عن ملاحقه هيونج مين سون.

ويحتل توتنام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي وتسع نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويستعد توتنام أيضا خلال الفترة المقبلة لملاقاة بروسيا دورتموند في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فما هي المباريات التي سوف يغيب عنها هاري كين؟

البداية ستكون مع ملاقاة فولام في الدوري الإنجليزي قبل مواجهة تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على ملعب ستامفورد بريدج.

وكان توتنام فاز على ملعبه بهدف دون رد في لقاء الذهاب عن طريق هدف سجله هاري كين نفسه من ركلة جزاء.

وبعد ذلك سيلاقي توتنام واتفورد ونيوكاسل وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وذلك قبل مواجهة بروسيا دورتموند في ملعب ويمبلي في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

ثم يعود توتنام لنشاطه المحلي لملاقاة بيرنلي وتشيلسي ثم أرسنال في دربي لندن.

وإن تأخرت عودة كين للملاعب فهو قد يفقد فرصة مواجهة دورتموند في لقاء الإياب في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

جدول ناري لتوتنام فهل ينجو منه في ظل إصابة مهاجمه؟

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فرصة لصلاح وأوباميانج

يتصدر هاري كين جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الجاري برصيد 14 هدفا بالتساوي مع محمد صلاح وبيير إيمريك أوباميانج لاعبا ليفربول وأرسنال على التوالي.

إصابة كين تمثل فرصة كبيرة للاعبي مصر والجابون للابتعاد أكثر عن المهاجم الإنجليزي.

ليفربول سوف يلاقي كريستال بالاس ثم ليستر سيتي ووست هام وبورنموث ومانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي إن تأخرت مشاركة كين.

هناك مباريات صعبة وأخرى متوازنة للمحترف المصري قد تساعده في الابتعاد بصدارة الهدافين أكثر.

أمر مشابه حدث الموسم الماضي حينما أصيب هاري كين واستغل صلاح الفرصة ليبتعد أكثر بصدارة الهدافين التي توج بها في النهاية.

أما أرسنال فجدول مبارياته أصعب قليلا من ليفربول إذ إنه سيواجه تشيلسي ثم كارديف ويليه مانشستر سيتي.

وبعد ذلك يواجه هدرسفيلد ثم ساوثمبتون وبورنموث وتوتنام نفسه، وأخيرا مانشستر يونايتد إن تأخرت عودة كين.

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