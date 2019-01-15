محدّث انتهت - النجوم (4)-(0) سموحة
الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 19:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النجوم ضد سموحة في الجولة الـ19 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة
ق 86: جووووول حليمو يسجل الرابع
ق 83: جووووول صلاح أمين يضيف الثالث
ق 82: ركلة جزاء للنجوم بعدما لمست الكرة يد ابراهيم عادل بعد تسديدة اسلام الفار
ق 70: مشاركة باسم مرسي بدلا من عمرو بركات
ق 66: جووول صلاح أمين يضيف الهدف الثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 6: جوووووووول شرويدة يسجل الهدف الأول للنجوم مستغلا خطأ دفاع سموحة
انطلاق المباراة