تعجل مؤمن زكريا جناح الأهلي رد الأهلي على العرض المقدم له من أحد أندية الدوري السعودي.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وتأتي خطوة مؤمن زكريا، حسبما علم FilGoal.com، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الأهلي في يناير الجاري.

وكان النادي قد أبلغ زكريا، بحسب مصدر مقرب من اللاعب، بتلقيه عرضا سعوديا واستفتى رغبة اللاعب، الذي أبلغ مسؤولي النادي برغبته في الرحيل حال استمرار عدم مشاركته مع الفريق.

ويتفاوض الأهلي حاليا على المقابل المادي للرحيل المنتظر لزكريا، الذي سيكون على الأغلب على سبيل الإعارة.

ولم تكشف مصادر FilGoal.com عن اسم النادي السعودي الراغب في ضم مؤمن زكريا.

وكان وكيل اللاعب، أحمد يحيى، قد قال لـFilGoal.com: "اللاعب لا يحصل على إجابات بشأن دوره الفني مع النادي،استمرار الوضع على ما هو عليه يعني أن رحيل اللاعب عن الأهلي أفضل. أعمل على هذا الأمر في الوضع الحالي لتوفير عرض مناسب للاعب والأهلي في الفترة المقبلة". (طالع التفاصيل)

ويعد مؤمن زكريا أحد 6 مرشحين لشغل مكانين شاغرين في قائمة الأهلي الإفريقية.

ولعب مؤمن زكريا، الذي مدد عقده مؤخرا مع الأهلي، 6 مباريات هذا الموسم مع الأهلي في الدوري والكأس ونجح في التسجيل مرة.

وانتقل زكريا من إنبي إلى الأهلي في يناير 2015، بعد فترة قضاها معارا من النادي البترولي إلى الزمالك.

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