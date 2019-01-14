محدّث انتهت - مانشستر سيتي (3)-(0) ولفرهامبتون

الإثنين، 14 يناير 2019 - 21:47

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - برتون ألبيون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الجولة الـ22 للدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة

ق 78: جوووووووول الثالث لمانشستر سيتي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جووووووول خيسوس يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق 39: ركلة جزاء لمانشستر سيتي يحصل عليها ستيرلينج

ق 19: طرد بولي لاعب ولفرهامبتون بعد تدخل قوي على بيرناردو سيلفا

ق 10: جوووووووووول الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق خيسوس

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

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