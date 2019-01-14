محدّث مباشر مونديال اليد - مصر (14) الأرجنتين (14).. أخطاء متكررة والتعادل

الإثنين، 14 يناير 2019 - 18:54

كتب : محمد سمير

إسلام حسن - منتخب مصر لكرة اليد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر والأرجنتين في بطولة العالم لليد.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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وسقط الفراعنة في أول مباراتين أمام السويد بالافتتاح وقطر في نتيجة مخيبة للآمال.

تبحث مصر والأرجنتين عن الفوز الأول، لكن لأبناء التانجو نقطة من تعادل مثير أمام المجر.

ويتذيل المنتخب المصري الترتيب بلا رصيد من النقاط بينما للأرجنتين نقطة واحدة.

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انطلاق الشوط الأول

1-0 يحيى خالد يتقدم للفراعنة

1-1 التعادل للأرجنتين

2-1 للأرجنتين

ق6:41 إيقاف دقيقتين لإبراهيم المصري

2-2 التعادل لإسلام حسن

4-2 سند يسجل الهدف الثاني له

4-4 مسلسل إهدار الفرص مستمر من لاعبي مصر والأرجنتين تتعادل

7-5 الأرجنتين تتقدم مجددا

7-7 علي زين يتعادل للفراعنة

8-8 علي زين يتعادل مجددا

9-8 الأرجنتين تتقدم

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

10-9 انتفاضة مصرية

11-9 الأحمر يواصل التفوق المصري

12-10 الأرجنتين تقلص الفارق من رمية جزائية

14-11 من رمية جزائية

14-14 أخطاء متكررة من لاعبي الفراعنة والتعادل للتانجو

مصر الأرجنتين مونديال اليد

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