إمام عاشور: لا أنظر للأموال.. إدارة الداخلية رفضت عروض من أندية القمة

الإثنين، 14 يناير 2019 - 17:53

كتب : محمد سمير

إمام عاشور

حدد إمام عاشور مهاجم حرس الحدود أولوياته في الفترة القادمة، مشددا أنه تلقى أكثر من عرض للانتقال إلى أندية كبيرة في الفترة الماضية.

وصرح عاشور عبر قناة "أون سبورت": "بالفعل هناك أكثر من ناد كبير أبدى رغبة في ضمي، إلا أن إدارة الداخلية رفضت كل العروض، ورحبوا بأي فرصة جديدة ولكن في نهاية الموسم".

وبسؤاله عن أولوياته الأهلي أم الزمالك، رد اللاعب الشاب: "لا أنظر للأموال، أنا مثل أي لاعب شاب يطمح في الاحتراف بأوروبا، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها محمد صلاح".

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وخطف عاشور الفوز لفريق حرس الحدود أمام الداخلية في الدقيقة 94 ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

وأتم: "أنا لاعب صغير مثل أي لاعب، لم أحقق شيئا، لذا أركز مع فريقي ليتكرر اسمي في الفترة القادمة".

وسجل إمام عاشور 3 أهداف في 19 مباراة بقميص الداخلية في الدوري هذا الموسم.

الداخلية إمام عاشور

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