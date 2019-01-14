مباشر في الدوري - الداخلية (0) - (0) حرس الحدود.. الشيخ كاد أن يسجل الأول

الإثنين، 14 يناير 2019 - 14:29

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة حرس الحدود ضد الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د.57 أحمد الشيخ سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لكن اصطدمت بالعارضة لتحرم حرس الحدود من الهدف الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.13 هجمة خطيرة للغاية للداخلية بعد ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء تصل إلى إيمانويل إيجبتور الذي سدد لكنها مرت بجانب قائم مرمى الحدود

بداية المباراة

في الدوري

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