جلسة بين الخطيب ولاسارتي

الإثنين، 14 يناير 2019 - 13:03

كتب : حسام نور الدين

لاسارتي - الأهلي - فيتا كلوب

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع المدير الفني للفريق مارتين لاسارتي، ومساعده محمد يوسف.

وخلال الجلسة، اطمأن الخطيب على كافة أمور الفريق بعد الصفقات التي أبرمها النادي يناير الجاري، واستعدادات الفريق لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وأبرم الأهلي 7 صفقات لتدعيم الفريق الأول، هم حسين الشحات ورمضان صبحي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وجيرالدو ومحمد محمود ومحمود وحيد.

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وتعد مباراة الساورة هي الرابعة للمدير الفني الأوروجوياني للأهلي، حيث خسر أمام بيراميدز ثم فاز على سموحة وفيتا كلوب الكونغولي.

ويأتي الأهلي وصيفا للمجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، في وقت يحتل فيه المركز الثالث في الدوري المصري بفارق 14 نقطة عن الزمالك المتصدر، ولعب الأحمر مباراتين أقل من الأبيض.

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