شيلونجو: سنعمل على التعويض ضد الإفريقي التونسي

قال بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي إن فريقه سيهدف للتعويض ضد الإفريقي التونسي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الإسماعيلي قد خسر من مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى خارج الديار 2-0.

وقال المهاجم الناميبي قبل مواجهة يوم الجمعة المقبل في الإسماعيلية: "البداية لم تكن موفقة، هذه هي كرة القدم وكل النتائج واردة".

وأردف "صاحبنا سوء توفيق. لاحت لنا عدة فرص لو استغليناها كنا سنفوز".

وشدد "فرص التأهل مازالت متاحة، سنعمل على التعويض لتحقيق هدفنا والتأهل لدور الثمانية".

شباب قسنطينة الجزائري يأتي في وصافة المجموعة الثالثة بعد الفوز في تونس ضد الإفريقي 1-0، في حين تصدر مازيمبي المجموعة بفوزه ضد الدراويش

ويتذيل الإسماعيلي المجموعة قبل مواجهة الإفريقي في الجولة الثانية في مصر.