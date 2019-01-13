محدّث انتهت - بيتيس (1) (2) ريال مدريد.. فوز ملكي بصعوبة

الأحد، 13 يناير 2019 - 21:37

كتب : FilGoal

فينيسيوس - ريال مدريد - بيتيس - الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين، بالجولة 19 من الدوري الإسباني.

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فوز ملكي بصعوبة

انتهت

ق.88 داني سيبايوس يسجل هدف ريال مدريد الثاني

ق.67 بيتيس يدرك التعادل بواسطة سيرخيو كاناليس، قرار بواسطة حكم الفيديو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد يهدر انفرادا صريحا بمرمى بيتيس

ق.13 ريال مدريد يتقدم في النتيجة بعد تسديدة رائعة من لوكا مودريتش باليسار

انطلاق المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

ريال مدريد بيتيس الدوري الإسباني

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