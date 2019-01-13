يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة اتحاد طنجة المغربي ضد الزمالك في دور الـ 32 الثاني في كأس الكونفدرالية.

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نهاية الشوط الأول

ق45: فرصة خطيرة للزمالك. توغل واختراق من عبد الله جمعة وتسديد لكن حارس اتحاد طنجة يتصدى للكرة.

ق35: إنذار أول للزمالك، محمد إبراهيم.

ضغط مغربي في الدقيقتين 32 و33، مطالبات بركلة جزاء لكن الحكم الموزمبيقي يحتسب ركنية لاتحاد طنجة وجنش يلتقطها بنجاح.

مرور نصف ساعة.. أفضلية طفيفة لاتحاد طنجة ولكن التهديد الأخطر يظل أبيض

ق21: تمهيد للكرة من عمر السعيد إلى محمد إبراهيم الذي يسدد خارج الإطار

ق20: تهديد خطير. المهدي النغمي يضغط على محمد عبد الغني وينفرد بجنش من الجبهة اليمنى ولكن جنش يتصدى للكرة.

15 دقيقة لعب.. المباراة سجال بين الفريقين

ق10: تهديد مغربي أول.. عرضية تصل إلى المهدي النغمي لكن تغطية مميزة من حمدي النقاز.

ق6: هدف ملغي للزمالك. عرضية من كهربا مرت من عمر السعيد وتصل إلى إبراهيم حسن الذي يودعها المرمى، لكن الحكم يلغي الهدف بداع التسلل على إبراهيم حسن.

انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة