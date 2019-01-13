محدّث مباشر مونديال اليد - مصر (23) قطر (28).. نهاية المباراة

الأحد، 13 يناير 2019 - 16:06

كتب : محمد سمير

أحمد الأحمر

يلتقي منتخب مصر أمام قطر في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد.

وسقط منتخبا مصر وقطر في الجولة الافتتاحية أمام السويد وأنجولا على الترتيب.

وتواجه الفريقان 3 مرات من قبل في بطولات العالم وكان التفوق لمصر في جميع المباريات أخرهم في 2017.

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لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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انطلاق المباراة

1-0 لقطر فرانكيس مارزو يتقدم للعنابي

1-1 الدرع يتعادل

3-2 لمنتخب قطر

4-3 لقطر، وإسلام حسن يقلص الفارق

4-4 الدرع يتعادل للفراعنة

5-4 التقدم من جديد لقطر

5-5 التعادل لأحمد الأحمر الذي وصل لهدفه رقم 221 ويعادل رقم حسين زكي كهداف مصر وإفريقيا في المونديال

6-5 إسلام حسن يسجل أول تقدم لمصر

6-6 التعادل لقطر

7-7 الأحمر الهداف التاريخي لمصر وإفريقيا

10-9 للمنتخب المصري

14-12 للعنابي

15-12 نهاية الشوط الأول

انطلاق الشوط الثاني

15-14 قطر

17-15 لقطر

17-16 إسلام حسن يقلص الفارق

17-17 هاشم يتعاااااادل لمصر

20-17 عودة من جديد للعنابي

23-17 عشر دقائق بدون هدف لمصر

25-18 لقطر و10 دقائق متبقية

28-23 نهاية المباراة

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