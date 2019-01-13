يلتقي منتخب مصر أمام قطر في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد.

وسقط منتخبا مصر وقطر في الجولة الافتتاحية أمام السويد وأنجولا على الترتيب.

وتواجه الفريقان 3 مرات من قبل في بطولات العالم وكان التفوق لمصر في جميع المباريات أخرهم في 2017.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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انطلاق المباراة

1-0 لقطر فرانكيس مارزو يتقدم للعنابي

1-1 الدرع يتعادل

3-2 لمنتخب قطر

4-3 لقطر، وإسلام حسن يقلص الفارق

4-4 الدرع يتعادل للفراعنة

5-4 التقدم من جديد لقطر

5-5 التعادل لأحمد الأحمر الذي وصل لهدفه رقم 221 ويعادل رقم حسين زكي كهداف مصر وإفريقيا في المونديال

6-5 إسلام حسن يسجل أول تقدم لمصر

6-6 التعادل لقطر

7-7 الأحمر الهداف التاريخي لمصر وإفريقيا

10-9 للمنتخب المصري

14-12 للعنابي

15-12 نهاية الشوط الأول

انطلاق الشوط الثاني

15-14 قطر

17-15 لقطر

17-16 إسلام حسن يقلص الفارق

17-17 هاشم يتعاااااادل لمصر

20-17 عودة من جديد للعنابي

23-17 عشر دقائق بدون هدف لمصر

25-18 لقطر و10 دقائق متبقية

28-23 نهاية المباراة