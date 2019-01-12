يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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سيمبا التنزاني انتصر على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية مقابل لا شيء في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

**ق14 رأسية كوليبالي كادت تهز شباك فيتا إلا إنها مرت بجوار القائم.

** ق8 فرصة خطيرة للغاية عن طريق وليد سليمان ولكن تسديدته في يد حارس فيتا

** 5 دقائق والأهلي أفضل وأخطر عن طريق رمضان صبحي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة