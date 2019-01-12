محدّث مباشر – الأهلي (0) - (0) فيتا كلوب.. أفضلية حمراء

السبت، 12 يناير 2019 - 20:34

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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سيمبا التنزاني انتصر على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية مقابل لا شيء في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

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**ق14 رأسية كوليبالي كادت تهز شباك فيتا إلا إنها مرت بجوار القائم.

** ق8 فرصة خطيرة للغاية عن طريق وليد سليمان ولكن تسديدته في يد حارس فيتا

** 5 دقائق والأهلي أفضل وأخطر عن طريق رمضان صبحي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إفريقيا الأهلي فيتا كلوب

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