يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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سيمبا التنزاني انتصر على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية مقابل لا شيء في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

انتهت

** ق80 جووووووووووووووووووووووووول علي معلول والهدف الثاني لـ الأهلي

** ق79 ركلة جزاء للأهلي بعد سقوط نيدفيد

** ق74 مشاركة كريم نيدفيد بدلا من حسين الشحات

** انطلاقة من محمد هاني وعرضية أرضية تصل إلى ناصر ماهر الذي يضعها في الشباك

** ق65 جووووووووووووووووووووووووول ناصر ماهر والهدف الأول للأهلي

** ق51 خروج مروان محسن بسبب الإصابة ومشاركة ناصر ماهر

** انطلاق الشوط الثاني

** الأهلي (0) - (0) فيتا كلوب

** نهاية الشوط الأول

** فرص خطيرة للأهلي عن طريق رمضان والشحات ولكن الشباك لم تهتز

** فيتا كلوب بـ 10 لاعبين أمام الأهلي

** ق35 طرد تشارليز لاعب فيتا كلوب بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

** ق29 فرصة خطيرة جدا عن طريق رمضان صبحي ولكن تسديدة الأخير يبعدها الدفاع

**ق14 رأسية كوليبالي كادت تهز شباك فيتا إلا إنها مرت بجوار القائم.

** ق8 فرصة خطيرة للغاية عن طريق وليد سليمان ولكن تسديدته في يد حارس فيتا

** 5 دقائق والأهلي أفضل وأخطر عن طريق رمضان صبحي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة