محدّث مباشر أهداف السبت - صلاح يهزم برايتون.. والسعودية تتقدم على لبنان

السبت، 12 يناير 2019 - 16:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون

لا تفوت أي هدف في أبرز مباريات السبت في مختلف البطولات حول العالم والتي يقدمها لك FilGoal.com أولا بأول.

النجم المصري محمد صلاح حصل ببراعة على ركلة جزاء وسجل منها لليفربول هدف الفوز على برايتون في الدوري

شاهد ملخص ما قدمه الفرعون في اللقاء

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