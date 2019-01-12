لا تفوت أي هدف في أبرز مباريات السبت في مختلف البطولات حول العالم والتي يقدمها لك FilGoal.com أولا بأول.

النجم المصري محمد صلاح حصل ببراعة على ركلة جزاء وسجل منها لليفربول هدف الفوز على برايتون في الدوري

شاهد ملخص ما قدمه الفرعون في اللقاء

وفي كأس آسيا تتقدم السعودية على لبنان بهدف

مازيمبي فاز على الإسماعيلي بهدفين في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

وفي المجموعة التي يلعب فيها الأهلي بالبطولة، فاز سيمبا التنزاني على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة 3-صفر

العراق فاز على اليمن بنتيجة 3-صفر في كأس آسيا

أرسنال خسر أمام مضيفه وست هام يونايتد بهدف في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز

إيران انتصرت على فيتنام بهدفين في كأس آسيا

كريستال بالاس 1 واتفورد 2 (الدوري الإنجليزي)

بيرنلي 2 فولام 1 (الدوري الإنجليزي)

ليستر سيتي 1 ساوثامبتون 2 (الدوري الإنجليزي)

ليجانيس هزم إويسكا بهدف في الجولة 19 من الدوري الإسباني

لاتسيو سحق نوفارا بنتيجة 4-1 في دور الـ16 لكأس إيطاليا

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