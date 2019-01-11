مونديال اليد - 6 أهداف تفصل أحمد الأحمر عن معادلة رقم حسين زكي القياسي

يقترب أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد من التربع على عرش هداف الفراعنة في تاريخ مشاركات بطولة العالم للعبة ويفصله عن معادلة الرقم القياسي لحسين زكي ستة أهداف فقط.

ويفتتح المنتخب المصري لكرة اليد مشواره في التاسعة والنصف من مساء اليوم بمواجهة السويد ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

ويشارك الأحمر مع المنتخب المصري في بطولة العالم لكرة اليد للمرة الثامنة على التوالي، وسجل نجم الفراعنة 215 هدفا حتى الآن.

أما حسين زكي والذي يعتلي قمة هدافي مصر والعرب وإفريقيا في بطولة العالم لكرة اليد فقد سجل 221 هدفا في ست مشاركات مع الفراعنة.

ولدى أحمد الأحمر فرصة كبيرة في اعتلاء قمة الهدافين في مصر وإفريقيا إذ تلعب مصر على أقل تقدير 5 مباريات في دور المجموعات.

وحصل أحمد الأحمر من قبل على جائزة أفضل لاعب في مباراة ببطولة العالم 8 مرات سابقة أخرها أمام قطر في مونديال النسخة الماضية.

وجاءت مشاركات أحمد الأحمر في بطولة العالم كالآتي:

فرنسا 2017 (21 هدفا)

قطر 2015 (27 هدفا)

إسبانيا 2013 (42 هدفا)

السويد 2011 (37 هدفا)

كرواتيا 2009 (36 هدفا)

ألمانيا 2007 (38 هدفا)

تونس 2005 (14 هدفا)

بينما مشاركات حسين زكي في بطولة العالم كالآتي:

مصر 99 (6 أهداف)

فرنسا 2001 (39 هدفا)

البرتغال 2003 (61 هدفا)

تونس 2005(36 هدفا)

ألمانيا 2007 (29 هدفا)

كرواتيا 2009 (50 هدفا)