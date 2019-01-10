بالفيديو - في مشاركته الأولى.. كاسونجو يصنع فوز +90 للوحدة مع ميدو أمام الفتح

في المباراة الأولى لميدو كمدرب بشكل رسمي مع الوحدة، وفي الظهور الأول لكابونجو كاسونجو. فاز الوحدة وارتقى للمركز الرابع.

فاز الوحدة على الفتح بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

المباراة كانت هي الأولى لميدو بعد الاستقرار عليه كمدرب رسمي للفريق حتى نهاية الموسم، فيما بدأ محمد عواد اللقاء كحارس أساسي للفريق، وتواجد كابونجو كاسونجو المعار من الزمالك على دكة البدلاء.

شوط المباراة الأول انتهى سلبيا، وفي الشوط الثاني لجأ ميدو إلى كابونجو كاسونجو، فشارك المهاجم الكونغولي في الدقيقة الـ63 بدلا من أحمد عبده جابر.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء في وجه محمد الفهيد لاعب الفتح في الدقيقة الـ69 بعد اللجوء لإعادة الفيديو.

التعادل استمر في اللقاء، حتى حانت الدقيقة الـ93. كرة تسلمها كاسونجو داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة عرضية، قابلها ماركوس جويلليرم في المرمى مسجلا هدف الانتصار.

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لم يكنف كاسونجو بذلك، فتحصل في الدقيقة التالية على ركلة جزاء بعدما راوغ الحارس ماكسيم كوفال وتعرض لعرقلة.

وسدد كاسونجو ركلة الجزاء بنفسه، لكنه أهدرها، لينتهي اللقاء بفوز الوحدة بهدف مقابل لا شيء، وليطير ميدو فرحا بالانتصار خارج الملعب.

📸 فرحة ميدو بالفوز القاتل على الفتح في الدوري السعودي pic.twitter.com/HPu0XVJg2T — FilGoal (@FilGoal) January 10, 2019

فوز الوحدة هو الثاني لهم على التوالي في الدوري مع ميدو بعد الفوز في المباراة السابقة على أهلي جدة بهدفين مقابل هدف وفي الوقت الضائع أيضا

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى النقطة الـ27 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة الـ19 في المركز الـ11.

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