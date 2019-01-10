عامر حسين يعلن عبر في الجول – ملعب وعدد جمهور مباراتي الزمالك مع طنجة والاتحاد ضد الهلال

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن ملعب مباراتي الزمالك مع اتحاد طنجة، والاتحاد السكندري مع الهلال السعودي.

وقال عامر حسين في تصريحات لـFilGoal.com: "تم تحديد ملعب برج العرب لمباراة الزمالك واتحاد طنجة، وفي حضور 10 ألاف متفرج".

وأضاف "القرار النهائي وستكون المباراة على برج العرب عكس مباراة الفريق السابقة أمام القطن التشادي".

رئيس لجنة المسابقات أتم "مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي في البطولة العربية أيضا ستكون على استاد برج العرب وفي حضور 10 ألاف متفرج".

ويلتقي الزمالك مع اتحاد طنجة المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية، فيما سيكون لقاء الإياب في مصر.

أما الاتحاد السكندري، فيلتقي مع الهلال السعودي في ربع نهائي البطولة العربية.

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