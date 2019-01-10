بالفيديو - 3 أهداف للأهلي على ملعبه أمام فرق الكونغو الديموقراطية
الخميس، 10 يناير 2019 - 11:25
كتب : FilGoal
سيبحث الأهلي يوم السبت عن فوز جديد على ملعبه أمام فرق الكونغو الديموقراطية حين يستضيف فيتا كلوب لأول مرة في التاريخ.
هي المباراة الثالثة لبطل مصر في ملعبه أمام ناد ينتمي للكونغو الديموقراطية وهذه المرة ضيفه فيتا وصيف الكونفدرالية.
وفاز الأهلي في المرتين السابقتين على مازيمبي وسجل 3 أهداف.
اللقاء الأول كان في 2002 وسجل أحمد بلال هدف الانتصار.
أما الثاني فكان في طريق الأهلي نحو لقب دوري أبطال إفريقيا 2012. فاز المارد الأحمر بصعوبة بنتيجة 2-1.
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