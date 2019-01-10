بالفيديو - 3 أهداف للأهلي على ملعبه أمام فرق الكونغو الديموقراطية

سيبحث الأهلي يوم السبت عن فوز جديد على ملعبه أمام فرق الكونغو الديموقراطية حين يستضيف فيتا كلوب لأول مرة في التاريخ.

هي المباراة الثالثة لبطل مصر في ملعبه أمام ناد ينتمي للكونغو الديموقراطية وهذه المرة ضيفه فيتا وصيف الكونفدرالية.

وفاز الأهلي في المرتين السابقتين على مازيمبي وسجل 3 أهداف.

اللقاء الأول كان في 2002 وسجل أحمد بلال هدف الانتصار.

أما الثاني فكان في طريق الأهلي نحو لقب دوري أبطال إفريقيا 2012. فاز المارد الأحمر بصعوبة بنتيجة 2-1.