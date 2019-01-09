محدّث مباشر كأس ملك إسبانيا - ريال مدريد (2) - (0) ليجانيس.. لوكاس يضيف الثاني

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 22:31

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ريال سوسيداد - الدوري الإسباني

ريال مدريد يستقبل ليجانيس على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، للثأر من هزيمة الموسم الماضي.

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ق.69 ريال مدريد يضيف الهدف الثاني بواسطة لوكاس فاسكيز بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 سيرخيو راموس يتقدم لريال مدريد في النتيجة من ركلة جزاء

ق.36 كيلور نافاس ينقذ مرمى ريال مدريد بعد رأسية برايتوايت

ق.26 برايتوايت لاعب ليجانيس يهدد مرمى ريال مدريد بتسديدة قوية تمر مباشرة إلى جوار القائم

ق.16 كريم بنزيمة يطلق تسديدة قوية من مسافة قريبة تمر أعلى المرمى

انطلاق المباراة

ريال مدريد ليجانيس كأس ملك إسبانيا

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