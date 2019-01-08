أرقام في الجول - محمد محمود ضد سموحة.. تفوق في أشياء كثيرة

ظهر محمد محمود لاعب وسط الأهلي بمستوى طيب أمام سموحة في المباراة التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد والمؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وشارك محمد محمود لأول مرة من بداية المباراة مع الأهلي وخرج في الدقيقة 56 بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه كريم وليد.

وانضم محمد محمود لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من وادي دجلة. ومباراة سموحة هي الثانية له مع الفريق الأحمر بعدما شارك لدقائق ضد بيراميدز.

ويستعرض معكم FilGoal.com أرقام لاعب منتخب مصر الأوليمبي والأول مع الأهلي ضد سموحة.

لعب محمد محمود 56 دقيقة في المباراة حصل خلالهم على 4 أخطاء وارتكب مخالفة واحدة فقط.

في التمريرات لعب محمود 20 تمريرة متنوعة منهم 17 بشكل صحيح بنسبة 85%.

اتجاهات تمريرات اللاعب جاءت بواقع 6 للأمام و4 للخلف و7 بجانب الملعب.

وكان له محاولة واحدة صحيحة على مرمى سموحة.

وأكمل اللاعب الشاب مراوغتين ناجحتين أمام لاعبي الفريق السكندري.

واستطاع كسب الكرة 6 مرات منهم 4 مرات استرجاع للكرة بعدما فقدها لاعبو الأهلي.

وخسر الكرة مرة واحدة فقط، كذلك استلم الكرة 20 مرة بشكل صحيح في أماكن مختلفة من الملعب كما تظر الخريطة، وفشل مرة واحدة في استلام الكرة.

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