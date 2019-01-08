جوارديولا يرد على اتهامه بالتلاعب لخداع ليفربول

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 20:32

كتب : رامي جمال

بيب جوارديولا

رد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على اتهامه بخداع ليفربول عن طريق عدم قص عشب ملعب الاتحاد من أجل الفوز عليه في القمة التي جمعت بينهما.

وانتصر مانشستر سيتي على ليفربول بهدفين مقابل هدف الخميس الماضي في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي ليتقلص فارق النقاط بينهما إلى أربع نقاط في سباق المنافسة على اللقب.

ونقل موقع "ليفربول إيكو" تصريحات جوارديولا التي قال فيها: "أنا لست الشخص المسؤول عن أرضية ملعب المباراة".

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وشدد "لم أقم بأي شيء للتلاعب، إن كان ليفربول يريد اللعب بشكل سريع فنحن نريد اللعب أسرع منه، نحن نحاول دائما وضع مياه على العشب لكن هنا ليس الأمر ضروريا ففي مانشستر تُمطر كثيرا".

وتابع "نريد دائما قص العشب وطوال 10 سنين هي مسيرتي التدريبية أحب أن يحصل كل فريق على الوضع الأفضل له في الملعب لم أقم أبدا بأي خدعة قبل أي لقاء".

وواصل المدرب الإسباني "عندما تقوم بالتلاعب فالقدر يعاقبك لذا يجب أن تقدم الأفضل لمنافسك قبل المباراة واحترام اللعبة وقواعدها".

وأتم جوارديولا "أنا لا أتحدث مطلقا مع المسؤول عن أرضية الملعب، لدي الكثير من المشاكل التي أفكر فيها أكثر من عشب الملعب وأنا أثق في المسؤولين عنه، لم أقم أبدا بأي اتصال به لأقول له دمر منافسينا".

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