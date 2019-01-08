مباشر في الدوري - المصري (1) بيراميدز (2).. تراوري يتقدم مجددا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة المصري وبيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري.

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بيراميدز في المركز الثاني برصيد 33 نقطة

المصري في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة

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ق63 بوسكا يحل بدلا من أحمد مسعود في حراسة مرمى المصري بسبب الإصابة

ق60 إريك تراوري يتقدم مجددا لبيراميدز بتسديدة أرضية ترتطم في مدافعي المصري ثم القائم الأيسر لمسعود وتتخطى خط المرمى وسط اعتراضات من لاعبي المصري

ق49 ركلة جزاء لبيراميدز سددها كينو وتصدى لها أحمد مسعود

ق46 عرضية رائعة من سعيد السنبوري يحولها حسين رجب رأسية رائعة على يمين الشناوي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 علي جبر ينقذ مرماه من هدف محقق من رأسية عمر كمال

ق7 هدف أول لبيراميدز عن طريق جون سيوفينتي برأسية رائعة من ركنية نفذها عبد الله السعيد

ق5 تبديل اضطراري للمصري في الدقيقة 5 بخروج عبد الناصر محمد ونزول محمود حمد

انطلاق الشوط الأول