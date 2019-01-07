محدّث انتهت كأس إنجلترا - ولفرهامبتون 2 ليفربول 1.. خسارة رفاق صلاح
الإثنين، 07 يناير 2019 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون وليفربول في دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي.
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نهاية اللقاء بفوز ولفرهامبتون 2-1
ق70: محمد صلاح يدخل بدلا من كورتيس جونز
ق56: نيفيز يسجل الهدف الثاني لولفرهامبتون بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة
ق51: ديفوك أوريجي يسجل هدف التعادل لليفربول بتسديدة قوية بقدمه اليسرى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38: ولفرهامبتون يسجل الأول في ليفربول عن طريق راؤول خيمينيز
ق 4: خروج ديان لوفرين للإصابة ودخول الشاب كي جانا هويفير بدلا منه
انطلاق اللقاء