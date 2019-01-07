يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون وليفربول في دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

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نهاية اللقاء بفوز ولفرهامبتون 2-1

ق70: محمد صلاح يدخل بدلا من كورتيس جونز

ق56: نيفيز يسجل الهدف الثاني لولفرهامبتون بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة

ق51: ديفوك أوريجي يسجل هدف التعادل لليفربول بتسديدة قوية بقدمه اليسرى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: ولفرهامبتون يسجل الأول في ليفربول عن طريق راؤول خيمينيز

ق 4: خروج ديان لوفرين للإصابة ودخول الشاب كي جانا هويفير بدلا منه

انطلاق اللقاء