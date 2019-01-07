ثاني الأفارقة في يناير - النجوم يضم مهاجما نيجيريا

الإثنين، 07 يناير 2019 - 14:10

كتب : FilGoal

الأهلي - النجوم

أعلن نادي النجوم تعاقده مع النيجيري توسين أومويلي لاعب نادي بلاتيو يونايتد النيجيري لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بنية البيع بنهاية الموسم.

تأتي الصفقة ضمن تدعيمات الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، حسبما أوضح المركز الإعلامي للنادي.

حضر توقيع اللاعب كلاً من محمد الطويلة رئيس النادي وشادي الطويلة نائب الرئيس وكريم حسن شحاتة مدير الكرة وسيد إمام المدير الإداري بنادي النجوم.

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ويلعب أوميلي صاحب الـ22 عاماً بنادي بلاتيو يونايتد النيجيري في مركز المهاجم، كما كان أحد هدافي الدوري النيجيري وأحرز هدفين في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

الصفقة تعد الثانية لنادي النجوم هذا الشتاء بعد صفقة اللاعب الغيني لاما كولين.

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