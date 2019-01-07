انتهى المؤتمر – الزمالك يقدم خالد بوطيب

تابع FilGoal.com مؤتمر تقديم خالد بوطيب مهاجم الزمالك الجديد في مقر النادي اليوم الاثنين.

خالد بوطيب النادي : الزمالك الزمالك

وقام أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك بتوقيع عقود اللاعب المغربي خالد بوطيب مع النادي قبل بداية المؤتمر بحضور رئيس النادي.

ورحب مجلس إدارة الزمالك باللاعب الجديد مشيدا بدور أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في إتمام الصفقة.

وأعلن رئيس الزمالك أن صفقة ضم بوطيب من مالاتياسبور التركي كلفت خزينة النادي 30 مليون جنيه.

وقال رئيس الزمالك أن عقد بوطيب يمتد لـ3 سنوات ونصف مع الفريق، ودفع النادي مليون و500 ألف يورو لضمه من خزينته.

أمير مرتضى منصور: نرحب بالمهاجم الدولي خالد بوطيب، المفاوضات بدأت معه منذ شهرين وتحدثنا معه ووكيله.

أمير مرتضى: بوطيب يملك خبرات عريضة باللعب في الدوري الفرنسي بجانب أنه يملك خبرات إفريقيه بمشاركته مع المنتخب المغربي، كان يعلم الزمالك وتاريخ الزمالك أثناء التفاوض ووجوده بجانب حميد احداد والنقاز والونش وساسي ومحمود علاء وكهربا ومصطفى فتحي وجنش وأوباما، بوطيب سيضيف لهذه التوليفة الكثير من الناحية الفنية. ولم نحكم عليه من خلال مباريات الفيديو.

أمير مرتضى: جروس كان يشاهد بوطيب في كل مواقفه خلال المباريات وتعامله مع المباريات واختاره ما بين ٦ مهاجمين مرشحين بسبب خبراته وقوته الفنية.

أمير مرتضى: هناك حديث بأن سن خالد بوطيب ليس مناسبا لكن ليس طبيعيا أن يتم الحكم بالسن بل بالعطاء.. كريستيانو رونالدو يوفنتوس قام بضمه وهو ٣٤ عاما طارق حامد افضل لاعب في الزمالك وهو قريب من سن بوطيب.

خالد بوطيب: سعيد بالانضمام للزمالك وبالثقة التي وضعت في قدراتي.

خالد بوطيب: مجلس الادارة لديه طموح لتحقيق البطولات.

خالد بوطيب: اخترت الزمالك لأنه النادي الأكبر في إفريقيا وصاحب المركز الأول في الدوري المصري، سأحاول الانسجام والدخول مع الفريق في أسرع وقت.